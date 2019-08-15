سقوط أكثر من 100 سائح من مرتفعات جبلية في اربيل

اعلنت مديرية الصحة العامة في محافظة اربيل، اليوم الخميس عن تسجيلها اكثر من 100 حالة سقوط بين السائحين من المرتفعات الجبلية خلال ايام عيد الاضحى.
واشار الى ان نسبة كبيرة من اعداد السائحين قد توجهت الى المرتفعات الجبلية خلال ايام العيد رغم ارتفاع درجات الحرارة، مبينا انه تم نقل 111 سائحا الى المستشفيات والمراكز الصحية بسبب سقوطهم من المرتفعات.
واشار هركي الى ان نسبة الاصابات بحوادث الحرائق خلال عيد الاضحى ارتفعت عن العام الماضي حيث تم تسجيل 153 حالة حروق ضمن الحدود الادارية لمحافظة اربيل.
وعن حالات التسمم بالأطعمة والاسهال والتقيؤ جراء ارتفاع درجات الحرارة قال الدكتور هركي انه تم تسجيل 300 حالة.
وأوضح مدير الصحة العامة في اربيل ان المراكز الصحية اجرت 266 تدخلا جراحيا في قضاءي سوران وشقلاوة والمناطق المحيطة بهما.
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