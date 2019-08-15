اندلاع حريق في مخزن للأدوية داخل مستشفى الخالص

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حريقاً اندلع في مخزن للأدوية في مستشفى الخالص".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "أربع فرق إطفاء وصلت إلى موقع الحريق وتعمل على إخماده".

يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.