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اندلاع حريق في مخزن للأدوية داخل مستشفى الخالص

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أفاد مصدر أمني، الخميس، باندلاع حريق في مخزن للأدوية داخل مستشفى الخالص في ديالى.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حريقاً اندلع في مخزن للأدوية في مستشفى الخالص".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "أربع فرق إطفاء وصلت إلى موقع الحريق وتعمل على إخماده".

يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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