المرور تعلن عن موعد تطبيق قانونها

اعلنت مديرية المرور العامة، الخميس، عن موعد تطبيق قانونها الجديد. وقالت المديرية في بيان مقتضب تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "موعد تطبيق قانون المرور الجديد سيكون يوم السادس من تشرين الاول المقبل". Advertisements واكدت انها "تحيط المواطنين علما ان العقوبات ستكون شديدة بحق المخالفين". وصوت مجلس النواب خلال جلسته التي عقدت في الخامس من ايار الماضي، على قانون المرور العامة.



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