غرّدت الممثلة سهى قيقانو عبر حسابها الخاص على "تويتر" قائلة: "اي رد على تغريداتي بتمس كرامة فخامة الرئيس عون ولبنان وطني كرامتي والهي يسوع المسيح وامنا مريم العذراء والدين المسيحي ككل ومهنة الدراما سادحرج رؤوسكم ببلوك". واضافت "انا ما بهين لا زعيمك ولا خطك بالسياسة ولا دينك ولا مهنتك"، مشددة بالقول "ساستشرس كالفهدة بوكس للشعب الرتش وشحطوا حالكون من عندي".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ممثلة لبنانية تُهدد: سأدحرج رؤوسكم وأستشرس كالفهدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.