إمبراطور اليابان يعبر عن "ندم عميق" إزاء الحرب العالمية

عبر إمبراطور اليابان الجديد ناروهيتو، الخميس، عن شعوره "بندم عميق" لممارسات بلاده خلال الحرب العالمية الثانية، وذلك للمرة الأولى منذ اعتلائه العرش في الأول من مايو/أيار الماضي.

وقال الإمبراطور ناروهيتو في ختام مراسم ذكرى انتهاء الحرب العالمية الثانية باستسلام اليابان في 15 أغسطس/آب 1945: "عند التفكير في ماضينا والشعور بالندم العميق، أتمنى بصدق ألا يتكرر دمار الحرب".

وأضاف: "أشعر مجددا بحزن كبير حيال العدد الكبير للقتلى وعائلاتهم".

وبهذا التصريح يؤكد ناروهيتو استمرار سياسة والده الإمبراطور أكيهيتو الذي استخدم في 2015 عبارة "الندم العميق"، وكانت تلك المرة الأولى التي يستخدم فيها إمبراطور اليابان في الذكرى السبعين لاستسلام الأرخبيل بلا شروط، هذه العبارة.

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وقبل تخلي أكيهيتو عن العرش الذي تم بموجب قانون استثنائي في أبريل/نيسان الماضي، ألمح ناروهيتو "59 عاما" إلى أنه سيواصل سياسة والده التي تقضي بالاعتراف بممارسات الجيش الياباني خلال الحرب، وعبر عن أمله في أن يتم تعليم التاريخ للأجيال الشابة بموضوعية.

ومع أنه لا يملك حق التطرق إلى القضايا السياسية، نجح أكيهيتو في التعبير عن آرائه في هذه القضية بمهارة.





وشارك الإمبراطور مع زوجته الإمبراطورة ماساكو في المراسم السنوية التي حضرها ستة آلاف شخص، وهي تنظم للمرة الأولى في عصر "الانسجام الجميل" (ريوا).

من جهته، عبر رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الذي ألقى كلمة قبل الإمبراطور عن أمله في ألا تتكرر أهوال الحرب، مؤكدا في الوقت نفسه "احترامه" و"امتنانه" للذين "ضحوا بأنفسهم" من أجل البلاد.