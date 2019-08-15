عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون المسجد الأقصى

جدة - عمرو شويل القدس المحتلة - الخليج 365:

اقتحم العشرات من المستوطنين اليهود وعلى رأسهم وزير الزراعة اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر فلسطينية في القدس أن عصابات المستوطنين اليهود وعلى رأسهم وزير الزراعة في حكومة الاحتلال اوري ارئيل تجولوا في أرجاء المسجد واستمعوا إلى شروحات حول “الهيكل المزعوم” .

وأشارت المصادر إلى أن سدنة المسجد الأقصى وحراسه انتشروا في مرافق المسجد من أجل منع المستوطنين المقتحمين من أداء طقوس تلمودية.