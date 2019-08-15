شكرا لقرائتكم مليونير أميركا "المنتحر".. تشريح يكشف "كسوراً مريبة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" في وقت متأخر الليلة الماضية، أن تشريح جثة المليونير الأميركي جيفري إبستين كشف عن كسور في عدد من عظام الرقبة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة على نتائج تشريح الجثة أن مثل هذه الكسور يمكن أن تحدث للأشخاص الذين يشنقون أنفسهم، لكن الصحيفة أشارت إلى أن مثل هذه الكسور يمكن أن تحدث أيضاً للأشخاص الذين يتعرضون للخنق، ما يجعل تلك الكسور "مريبة" ومثيرة للشكوك.

وكان إيبستين، هو مليونير مدان بارتكاب جرائم جنسية، يواجه عددا كبيرا من تهم الاتجار بالجنس. وعُثر عليه ميتاً في سجن متروبوليتان بمدينة نيويورك يوم السبت.

وكانت وفاة الملياردير أثارت نظريات مؤامرة جديدة عبر الإنترنت في مسلسل المزاعم والشائعات التي كان هناك ما يغذيها على مدار سنوات، وأشعلته علاقات الرجل بساسة وشخصيات شهيرة.

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أصحاب النظريات سرعان ما طرحوا السبت تكهنات بدون دليل - بعضها عاد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، نشره عبر تويتر- تفيد بأن وفاة إبستين لم تكن انتحاراً، أو أن مرتكب جريمة القتل أراد أن تبدو انتحاراً.

ورفض في 18 تموز/يوليو طلب الملياردير، الذي تقدر ثروته بما يزيد على 500 مليون دولار، إطلاق سراحه بكفالة.

ويُعدّ مركز متروبوليتان الإصلاحي، الذي يودع فيه عموماً المتهمون الذين ينتظرون محاكمتهم، إحدى أكثر المؤسسات أمناً في الولايات المتحدة.

وقضى فيه كذلك مهرب المخدرات المكسيكي خواكين غوزمان الملقب "إل شابو" أكثر من عامين.