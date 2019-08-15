قائد الحرس الثوري: على الأعداء أن يضعوا في حساباتهم إقتدار إيران

أكّد قائد قوات حرس الثورة ال​إيران​ية اللواء ​حسين سلامي​ أنّ "إيران قوّة مستقلّة في العالم"، لافتًا إلى أنّ "إيران تحافظ على استقلالها الاقتصادي والسياسي والثقافي بعيدا عن تأثير القوى العالمية"، داعيا الأعداء الى أن "يضعوا في حساباتهم إقتدار ايران الذي اتسع نطاقه عالميا".

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