تعيين مديرة "أوكسفام" رئيسة لوكالة الأمم المتحدة لمكافحة الإيدز

عيّن الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​، الأوغندية وينفريد كاراغوا بيانيما (60 عامًا) مديرة عامة لوكالة ​الأمم المتحدة​ ل​مكافحة الإيدز​ (يو ان ايدز- UNAIDS)".

ولفت في بيان، إلى أنّها "ستجلب خبرة هائلة والتزامًا لتسخير قدرات الحكومات والوكالات المتعددّة الأطراف والقطاع الخاص و​المجتمع المدني​، من أجل إنهاء أزمات الإيدز في المجتمعات في جميع أنحاء العالم".

وعُيّنت بيانيما في هذا المنصب خلفًا للمالي ميشال سيديبي، الّذي استقال في أيار الماضي، بعد عشر سنوات من عمله في الوكالة، بعدما اتّهم بسوء الإدارة وخصوصًا "فرض ثقافة مضايقات وسوء استخدام السلطة".

وبيانيما تولّت من قبل رئاسة منظمة "أوكسفام" غير الحكومية، وكانت أيضًا إحدى مسؤولات برنامج الأمم المتحدة للتنمية.