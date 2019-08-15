رويترز: اندلاع حريق في طائرة عسكرية أميركية في مطار بإيرلندا

أفادت وكالة "رويترز" عن "​اندلاع حريق​ في ​طائرة​ عسكرية أميركية ناقلة للجند في مطار شانون الإيرلندي"، مشيرة الى انه "تم السيطرة على الحريق".

من جهتها اعلنت سلطات المطار الى انه "في الساعة 05:37 بتوقيت غرينتش، تم تعليق عمليات الطيران مؤقتا بعد حادث احتراق ​طائرة بوينغ​ 767-300 "، مشيرة إلى أن "جميع الركاب وأفراد الطاقم نزلوا من الطائرة، وتم استدعاء خدمات الطوارئ إلى مكان الحادث".