رويترز: اندلاع حريق في طائرة عسكرية أميركية في مطار بإيرلندا

أفادت وكالة "رويترز" عن "اندلاع حريق في طائرة عسكرية أميركية ناقلة للجند في مطار شانون الإيرلندي"، مشيرة الى انه "تم السيطرة على الحريق".
من جهتها اعلنت سلطات المطار الى انه "في الساعة 05:37 بتوقيت غرينتش، تم تعليق عمليات الطيران مؤقتا بعد حادث احتراق طائرة بوينغ 767-300 "، مشيرة إلى أن "جميع الركاب وأفراد الطاقم نزلوا من الطائرة، وتم استدعاء خدمات الطوارئ إلى مكان الحادث".
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