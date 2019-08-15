قانا الجليل حيث تمت أول اعجوبة للمسيح في جنوب لبنان

نظرا لاهميتها السياحية والدينية والتاريخية، قدمت الاعلامية ​هلا المر​ 4 حلقات عن "قانا الجليل " .

في الحلقة الاولى فسّر الباحث علي ماضي والدكتور عماد شمعون معنى اسم قانا. وتكلمت الدكتورة ندى نيكول ابنة المؤرخة ​مي مرّ​ عن اثبات ب​الانجيل​ عن مسافة البعد بين منطقة كفرناحوم ومنطقة قانا الجليل ما يؤكد انها تقع في ​لبنان​.

تابعوا الحلقة كاملة لمعرفة كل ما تم كشفه عن هذه المنطقة المهمة.