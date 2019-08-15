عزالدين: سأكون الصوت المدوي للدفاع عن الناس

أكد مرشح "حزب الله" للانتخابات الفرعية في دائرة صور الشيخ حسن عزالدين أنه سيكون "نائبا لكل لبنان وصوتا مدويا للدفاع عن الناس ومصالحهم، ولكي أكون واقعيا، ما أستطيع فعله سأقوم به على أكمل وجه وما لا أستطيع سأبقى أناضل له لأجل أهلنا وخصوصا في الجنوب الصامد وقضاء صور".
وفي تصريح له اشار عزالدين الى انه "سأسعى لخدمة نهج المقاومة والشهداء وخادما لهذه المسيرة التي عمدت بالدم وبتضحيات الجرحى والأسرى وعائلاتهم".
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