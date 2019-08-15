عزالدين: سأكون الصوت المدوي للدفاع عن الناس

أكد مرشح "حزب الله" للانتخابات الفرعية في دائرة صور الشيخ حسن عزالدين أنه سيكون "نائبا لكل ​لبنان​ وصوتا مدويا للدفاع عن الناس ومصالحهم، ولكي أكون واقعيا، ما أستطيع فعله سأقوم به على أكمل وجه وما لا أستطيع سأبقى أناضل له لأجل أهلنا وخصوصا في ​الجنوب​ الصامد و​قضاء صور​".

وفي تصريح له اشار عزالدين الى انه "سأسعى لخدمة نهج ​المقاومة​ والشهداء وخادما لهذه المسيرة التي عمدت بالدم وبتضحيات الجرحى والأسرى وعائلاتهم".