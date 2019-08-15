تعيين مديرة أوكسفام رئيسة لوكالة الأمم المتحدة لمكافحة الايدز

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عين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأربعاء الأوغندية وينفريد كاراغوا بيانيما (60 عاما) مديرة عامة لوكالة الأمم المتحدة لمكافحة الايدز (يو ان ايدز)، كما اعلن الاربعاء مكتبه.

وعينت المالية "ويني" بيانيما في هذا المنصب خلفا للمالي ميشال سيديبي الذي استقال في أيار/مايو بعدما اتهم بسوء الادارة وخصوصا "فرض ثقافة مضايقات وسوء استخدام السلطة".

وقال تقرير لفريق خبراء مستقلين مكلف من قبل مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإيدز إن ثقافة الوكالة بإدارة سيديبي أخفقت في "دعم قوانين وقيم الأمم المتحدة" أيضا.

وغادر سيديبي الوكالة بعد عشر سنوات من عمله فيها وأصبح وزيرا للصحة في مالي.

وواصل غوتيريش الإشادة بسيديبي على الرغم من اتهامه بإساءة معالجة تحقيق يتعلق باعتداء جنسي يشتبه بتورط أحد أهم مساعديه فيه.

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ودفعت إدارة سيديبي الذي سبب انقساما في الوكالة التي تقود الجهود العالمية لمكافحة الإيدز، الخبراء إلى التعبير عن قلقهم على مستقبلها.

وفي بيانه حول تعيين بيانيما، قال غوتيريش إنها "ستجلب خبرة هائلة والتزاما لتسخير قدرات الحكومات والوكالات المتعددة الأطراف والقطاع الخاص والمجتمع المدني من أجل إنهاء أزمات الإيدز في المجتمعات في جميع أنحاء العالم".

وبيانيما تولت من قبل رئاسة منظمة اوكسفام غير الحكومية، وكانت ايضا إحدى مسؤولات برنامج الامم المتحدة للتنمية.

وقالت وينفريد كاراغوا بيانيما في بيان وزعته وكالة الإمم المتحدة في جنيف، إن الهدف المتمثل بالقضاء على تهديد الإيدز بحلول 2030 "في متناول اليد".

وتسببت الأمراض المرتبطة بالإيدز في وفاة 35 مليون شخص منذ تسجيل أولى الإصابات قبل أكثر من 35 عاما.