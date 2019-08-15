قوات صينية تتجمع قرب حدود هونغ كونغ

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty تزداد المخاوف من إمكانية تدخل الصين في اضطرابات هونغ كونغ

وتشارك شاحنات وآليات مصفحة لنقل الجند في تدريبات تجري، بينما تزداد المخاوف من إمكانية تدخل الصين لوضع حد لـ10 أسابيع من الاضطرابات في هونغ كونغ.

وشاهد صحفي في فرانس برس رجالا يرتدون بزات عسكرية قد يبلغ عددهم آلافا، وهم يمرون في صفوف ويتدربون على الجري، بينما يقوم آخرون بجولات على دراجات نارية داخل الملعب الذي يبعد 7 كيلومترات عن حدود هونغ كونغ، فيما لم يعرف سبب وجود هذه القوات في الملعب.

ونشرت وسائل الإعلام الحكومية تسجيلات فيديو لقوافل عسكرية تسير باتجاه شينزن.

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وبينما تحولت بعض التظاهرات في هونغ كونغ إلى أعمال عنف، اتهمت بكين المحتجين بارتكاب أعمال "شبه إرهابية".

وأعادت بريطانيا هونغ كونغ إلى الصين في 1997. لكن المنطقة التي تضم 7 ملايين نسمة احتفظت بوضع خاص لحكم ذاتي من حيث المبدأ وعملة مختلفة عن اليوان الصيني.

ويفترض ألا يتدخل الجيش الصيني، الذي يملك حامية تضم آلاف الجنود في هونغ كونغ في شؤون المنطقة، لكنه قد يكون بذلك إذا طلبت منه السلطات الصينية ذلك.