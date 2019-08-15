9 خطوات لتقسيط مخالفات البناء..تعرف على الإجراءات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يهدف قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، القضاء على ظاهرة البناء المخالف والنمو العشوائى، بشكل نهائى، ومن ثم وضع قواعد جديدة لاستخراج تراخيص البناء، من خلال إقرار تعديلات البناء الموحد، المرتقبة، خلال دور الانعقاد الأخير لمجلس النواب، وفى سبيل تحقيق ذلك، تضمن القانون تيسيرات كثيرة لجذب المواطنين للتصالح، وفيما يلى نرصد خطوات تقسيط قيمة المخالفة لغير القادرين. تقديم طلب للجهة الإدارية المختصة من صاحب الشأن بشأن التصالح. تقسيط المخالفة خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات. سداد مقدم التقسيط بمبلغ 25% على الأقل من القيمة الإجمالية لمقابل التصالح. سداد المقدم خلال ستين يوما من تاريخ موافقة اللجنة على طلب التصالح. سداد باقى قيمة التصالح على أقساط ربع سنوية متساوية. يستحق القسط الأول فى نهاية ثلاثة أشهر من تاريخ سداد المقدم. التأخير عن سداد أى من الأقساط فى موعد استحقاقه يتحمل صاحب الشأن غرامة. تأخير أى قسط من الأقساط عن مدة الثلاث سنوات بمثابة عدم سداد مقابل تقنين الأوضاع. للجهة الإدارية المختصة الحق فى حال عدم سداد الأقساط استكمال كافة الإجراءات المتبعة فى حالة رفض طلب التصالح.

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