البورصة تتراجع مع بداية تعاملات الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد: تراجعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي مع بداية تعاملات اليوم الخميس، في ثاني وآخر جلسات الأسبوع الجاري. وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية التعاملات، بنسبة 0.7% إلى مستوى 14439 نقطة. وهبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.08%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.25%. وكانت البورصة أغلقت تعاملات أمس الأربعاء مواصلة موجة الانتعاش التي كانت بدأتها قبل عيد الأضحى، حيث ارتفعت بنسبة 2.54%، وسط استمرار أحجام تداول قوية، وحالة من التفاؤل والثقة بين المستثمرين.

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