4 جنيهات سعر الخدمة الإلكترونية بمنظومة "التحول الرقمي" في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت محافظة بورسعيد، اليوم الخميس، عن أسعار الخدمات الإلكترونية بمنظومة التحول الرقمي التي تقدم 17 خدمة إلكترونية متنوعة للمواطنين ببورسعيد.

وأوضحت المحافظة، في بيان لها، أن سعر الخدمة عبر البوابة الإلكترونية لمنظومة التحول الرقمي هو نفس السعر فى مكانها بالمصلحة الحكومية المختصة بالخدمة مضاف إليه 4 جنيهات، وفى حالة أن الخدمة تتجاوز تكلفتها أكتر من 500 جنيه، يضاف على سعر الخدمة 5 جنيهات.

وتقدم منظومة التحول الرقمي ببورسعيد في مرحلتها الأولى 17 خدمة إلكترونية من خلال بوابة الخدمات الحكومية لمحافظة بورسعيد، تخص التموين والتوثيق والمحكمة والنيابة.