سلاح آلي وخرطوش في مشاجرة بين أبناء العمومة بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

ضبطت مباحث سوهاج، اليوم الخميس، 5 أشخاص دارت بينهم مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية، بسبب خلافات على ملكية "مضيفة" بدائرة قسم ثان سوهاج.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود، إخطاراً من قسم شرطة ثان سوهاج، بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بناحية عرب الأطاولة دائرة القسم.

تبين من التحريات أن المشاجرة بين كلاً من "ع. ف" 30 عاماً بائع ملابس مصاباً برش خرطوش بالرأس والركبة اليمنى، وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي، "ح. ف" 39 عاماً عامل، "ف. ي" 59 عاماً عامل"طرف أول"، وبين "م. ج" 30 عاماً عامل، "ك. ج" 27 عاماً عامل "طرف ثان".

وأكدت تحريات المقدم أحمد المولد، رئيس مباحث قسم شرطة ثان سوهاج، أن الطرفين أبناء عمومة.

جرى ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الأول من الطرف الثاني بندقية آلية و3 طلقات من ذات العيار، وبحوزة الثاني من الطرف الثاني بندقية خرطوش وطلقة من ذات العيار، وقرر الطرفان نشوب المشاجرة بينهما بسبب خلافات على ملكية مضيفة آلت إليهم بالميراث.

حُرر محضراً بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.