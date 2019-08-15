بالأسماء..إصابة 6 أشخاص بينهم طفلين في حادث تصادم ببورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

أصيب 6 أشخاص بينهم طفلين بمحافظة بورسعيد، اليوم الخميس، إثر حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة بخارية بشارع 23 بجوار ديوان عام المحافظة.

استقبل مستشفى السلام بورسعيد كل من أمنية أنور، 30 سنة، مصابة بكسر بالفخذ الأيمن، وحمزة محمد حسن، 7 أعوام، مصاب باشتباه مابعد الارتجاج، وأيسل محمد، 4 أعوام، مصابًا بجرح قطعي بفروة الرأس، وكامل السيد، 57 عام، مصاب باشتباه مابعد الارتجاج، ومحمد حسن، 34 عام، مصاب باشتباه مابعد الارتجاج، وسمير محمد، 63 عامًا، مصاب بنزيف بالبطن وكدمات بالجسم.

تم إخطار النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة.