الجيش السوري يواصل تقدمه نحو مدينة خان شيخون

واصلت قوات الجيش السوري، اليوم الخميس، تقدمها باتجاه مدينة خان شيخون، الأكبر في جنوب محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القوات تمكنت بعد اشتباكات، الليلة الماضية، على المحاور الجنوبية من السيطرة على قرية عابدين وحرشها شمال الهبيط على الأطراف الغربية لمدينة خان شيخون.

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وأشار المصدر إلى أن يوم أمس شهد مقتل نحو 47 شخصاً بينهم 31 من الإرهابيين.

وذكر المرصد أنه بسقوط المزيد من القتلى فإنه يرتفع إلى 3329 عدد من لقوا حتفهم منذ استئنفت المعارك في أبريل الماضي بين الحيش السوري والفصائل الإرهابية في شمال غربي سوريا.