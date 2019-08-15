واصلت قوات الجيش السوري، اليوم الخميس، تقدمها باتجاه مدينة خان شيخون، الأكبر في جنوب محافظة إدلب شمال غربي سوريا.
وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القوات تمكنت بعد اشتباكات، الليلة الماضية، على المحاور الجنوبية من السيطرة على قرية عابدين وحرشها شمال الهبيط على الأطراف الغربية لمدينة خان شيخون.
اقرأ أيضاً... الجيش السوري يتقدم نحو مدينة خان شيخون الاستراتيجية
وأشار المصدر إلى أن يوم أمس شهد مقتل نحو 47 شخصاً بينهم 31 من الإرهابيين.
وذكر المرصد أنه بسقوط المزيد من القتلى فإنه يرتفع إلى 3329 عدد من لقوا حتفهم منذ استئنفت المعارك في أبريل الماضي بين الحيش السوري والفصائل الإرهابية في شمال غربي سوريا.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش السوري يواصل تقدمه نحو مدينة خان شيخون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.