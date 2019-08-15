إصابة 6 شرطيين باشتباك خلال مداهمة منزل في فيلادلفيا

أصيب ستة ضباط من الشرطة في مدينة فيلادلفيا الأميركية في تبادل إطلاق النار مع مسلح خلال مداهمة منزل.

وحث مفاوضون المهاجم على الاستسلام بينما لا يزال ضابطان محاصرين داخل المنزل.

بعد مواجهة، ذكرت شرطة فيلادلفيا أن ستة ضباط نقلوا لمستشفيات في المنطقة وأن حالتهم مستقرة بعد إصابتهم بأعيرة نارية لا تهدد حياتهم.

كانت الشرطة تنفذ إذن ضبط في منزل بشمال مدينة فيلادلفيا عندما دخل مهاجم البيت وفتح النار على الضباط.

وقال ريتشارد روس مفوض شرطة فيلادلفيا في مؤتمر صحفي "لاذ كثيرون منهم بالفرار من النوافذ والأبواب أمام وابل الرصاص".

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وأضاف "أخشى من احتمال وجود رهائن، وسنحاول تسوية الأمر"، وأكد أنه يعتقد أن الضابطين المحاصرين في المنزل لم يصبهما سوء.

وقال إريك جريب المتحدث باسم شرطة فيلادلفيا على تويتر "يحاول الضباط التواصل مع مطلق النيران، ويناشدونه الاستسلام وعدم إحداث المزيد من الإصابات".

وطلبت الشرطة من سكان المنطقة البقاء داخل بيوتهم والابتعاد عن المكان بعد تبادل إطلاق مئات الأعيرة النارية.

وأصيب ضابطان آخران أيضاً في حادث سيارة أثناء توجههما إلى موقع إطلاق النار.