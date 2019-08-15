في ذكرى الاستسلام.. إمبراطور اليابان الجديد يأسف للحرب

أعرب إمبراطور اليابان الجديد ناروهيتو، اليوم الخميس، عن أسفه العميق لماضي الحرب الذي شاب تاريخ بلاده.

ودعا الإمبراطور، في ختام مراسم بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة والسبعين لانتهاء الحرب العالمية الثانية باستسلام اليابان في 15 أغسطس 1945، إلى أن يحل السلام في العالم.

وأصبح ناروهيتو (59 عاماً) أول إمبراطور ياباني يولد بعد أن وضعت الحرب أوزارها وذلك حينما ورث العرش الإمبراطوري في مايو الماضي إثر تنازل والده أكيهيتو عنه في أول خطوة من نوعها يقدم عليها إمبراطور ياباني منذ 200 عام. وتنازل الإمبراطور بموجب قانون استثنائي في أبريل الماضي.

وقال ناروهيتو "حينما أنظر إلى فترة السلام الطويلة بعد الحرب وأتأمل ماضينا واضعاً في الحسبان مشاعر الأسف العميق، يحدوني الأمل في ألا تتكرر أبداً مأساة الحرب".

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وأضاف، مكرراً كلمات وردت في رسالة أبيه قبل عام، "بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن كافة أبناء الشعب، أقدم أحر التعازي فيمن فقدوا حياتهم في الحرب... وأدعو من أجل أن يحل السلام في العالم ومن أجل مزيد من التطور لبلدنا".

وشارك الإمبراطور ناروهيتو مع زوجته الإمبراطورة ماساكو في هذه المراسم السنوية التي حضرها ستة آلاف شخص. وهي تنظم للمرة الأولى في عصر "الانسجام الجميل" (ريوا)، وهو الاسم الذي أطلق على عهده.

من جهته، عبر رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، الذي ألقى كلمة قبل الإمبراطور، عن أمله في ألا تتكرر أهوال الحرب، مؤكداً في الوقت نفسه "احترامه" و"امتنانه" للذين "ضحوا بأنفسهم" من أجل البلاد.

وناروهيتو هو حفيد الإمبراطور هيروهيتو الذي خاضت القوات اليابانية الحرب العالمية الثانية في عهده.