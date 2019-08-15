بعد تصريح مسيء.. دعوات لتظاهرات مؤيدة للجيش العراقي

دعت اللجنة المركزية المشرفة على الاحتجاجات الشعبية في العراق إلى تنظيم تظاهرة في العاصمة بغداد والمحافظات، يوم الجمعة القادم لمساندة الجيش العراقي والقوى الأمنية، وذلك بعد ساعات من تداول تصريح لرجل الدين يوسف الناصري دعا فيه لجعل الحشد الشعبي “الجيش الأول في العراق”.

في التفاصيل، عجت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بردود الفعل الغاضبة من تصريح معاون زعيم حركة النجباء المنضوية تحت لواء الحشد الشعبي يوسف الناصري، الذي تطاول فيه على الجيش العراقي، ووصفه بـ”الجيش المرتزق”، وطالب بحله وإسناد مهامه إلى الحشد الشعبي، ما دفع مديرية الإعلام في الحشد الشعبي إلى إصدار بيان ترفض فيه الإساءة للقوات الأمنية والجيش العراقي.

من جهته، أكد رئيس كتلة الإصلاح والإعمار النيابية صباح الساعدي، الأربعاء، أنه لا يمكن لأي مؤسسة أن تكون بديلا عن الجيش العراقي. ودعا القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى ضبط أداء الفصائل المسلحة التي تحت إشرافه، وطرد العناصر التي لا تحترم مؤسسات الدولة.

وقال الساعدي في بيان، إن الجيش العراقي هو سور الوطن ودرعه الحصين، وإن أبناء القوات المسلحة قدموا التضحيات الكبيرة في معارك تحرير الأراضي العراقية من عصابات داعش الإرهابية.

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وبين أن التطاول على الجيش العراقي ووصفه بالمرتزق من قيادي في أحد الفصائل المسلحة إنما هو تجاوز على مؤسسة دستورية ووطنية تمثل العراق وسيادته.

أما الناصري، فما كان منه إلا أن أصدر بيانا في وقت متأخر من ليل الأربعاء، زعم فيه من أسماهم “جيوش السفارة الأميركية” بتنظيم حملة ضده، كذلك نكر علاقته بحركة النجباء أو الحشد الشعبي أو أي فصيل آخر.

المصدر: – العربية.نت