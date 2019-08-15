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اعتقال مطلق النار على شرطة فيلادلفيا

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 15 أغسطس 2019 10:11 صباحاً - مشاركة

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أعلن المتحدث باسم الشرطة في مدينة فيلادلفيا الأميركية إريك غريب، أنه تم إلقاء القبض على المشتبه به في إطلاق النار الذي أصيب فيه عدد من ضباط الشرطة.

وكتب غريب عبر “تويتر”: “المشتبه به محتجز… القوات الخاصة ما زالت تفتش المنزل” الذي كان يتحصن بداخله.

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المصدر روسيا اليوم

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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