اعتقال مطلق النار على شرطة فيلادلفيا

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أعلن المتحدث باسم الشرطة في مدينة فيلادلفيا الأميركية إريك غريب، أنه تم إلقاء القبض على المشتبه به في إطلاق النار الذي أصيب فيه عدد من ضباط الشرطة.

وكتب غريب عبر “تويتر”: “المشتبه به محتجز… القوات الخاصة ما زالت تفتش المنزل” الذي كان يتحصن بداخله.

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المصدر روسيا اليوم