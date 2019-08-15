قتيلان جراء تحطم طائرة تدريب شرقي إيران

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي شخصان مصرعهما صباح اليوم الخميس، جراء تحطم طائرة تدريب في ولاية سيمنان الإيرانية. وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني أن طائرة تدريب خاصة صغيرة تحطمت قرب مطار أفلاك أسيايي أيوانكي بمدينة غيرمسار، صباح اليوم الخميس. ولفت التلفزيون الإيراني، إلى أن الطائرة سقطت قبل 200 متر فقط من مدرج مطار "إيفانكي" في مدينة غرمسار بمحافظة سمنان.

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