المالكي يغرد بشأن تكرار الحوادث داخل مخازن السلاح التابعة للحشد أو القوات الأمنية

غرد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الخميس، بشأن تكرار الحوادث داخل مخازن السلاح التابعة للحشد أو القوات الأمنية، فيما طالب بإنهاء اللغط السياسي، ومحاسبة الفاعلين في حال ثبوت تورط أي جهات.

وقال المالكي في تغريدة له تابعتها الخليج 365، إن "تكرار الحوادث داخل مخازن السلاح التابعة للحشد الشعبي أو القوات الأمنية، يتطلب تدخلا حكوميا حازما"، مشددا على ضرورة "حسم الجدل في أسباب هذه الحوادث".

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واكد على اهمية "كشف عما إذا كانت مفتعلة بهدف تخريبي أو ناجمة عن طبيعة عمليات التخزين ونوعية السلاح والظروف المحيطة، أو انها فعلا نتيجة هجمات بطائرات مسيرة تشنها إسرائيل وغيرها"، لافتا الى انه "لا يمكن السكوت عن هذا الحدث الجسيم، وينبغي مواجهته من قبل الجهات المختصة، لإنهاء اللغط السياسي، ومحاسبة الفاعلين في حال ثبوت تورط أي جهات".

يذكر ان انفجارا حدث الاثنين الماضي لمستودعات العتاد والذخيرة داخل معسكر الصقر التابع للشرطة الاتحادية والحشد الشعبي جنوبي بغداد ادى الى وفاة شخص واصابة 29 اخرين بجروح منهم عدد من افراد القوات الامنية والحشد الشعبي.