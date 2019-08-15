بالصور.. رئيس أمريكي سابق يرتدي فستانا نسائيا في البيت الأبيض

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عثر في قصر الملياردير الأمريكي، جيفري إبستين، والذي انتحر في أوائل الشهر الجاري، على لوحة لرئيس أمريكي وهو جالس في مكتبه بالبيت الأبيض وقد ارتدى فستانا أزرق اللون وحذاء بكعب عال.
وعثر على لوحة الرئيس الأمريكي في قصر الملياردير الأمريكي في مانهاتن، وظهر في اللوحة الرئيس السابق بيل كلينتون وقد ارتدى ثوبا أزرق اللون طويلا، وكذلك حذاء نسائيا بكعب عال بلون أحمر، وهو جالس في مكتبه بالبيت الأبيض.
الثوب الذي ارتداه كلينتون يشبه لحد كبير فستان مونيكا لوينسكي أو فستان زوجته هيلاري، الذي ارتدته خلال حفل جوائز مركز كينيدي. ويظهر كلينتون وهو مبتسما ويؤشر بيده.
الثوب الذي ارتداه كلينتون يشبه لحد كبير فستان مونيكا لوينسكي أو فستان زوجته هيلاري، الذي ارتدته خلال حفل جوائز مركز كينيدي. ويظهر كلينتون وهو مبتسما ويؤشر بيده.
اللوحة تم رسمها من قبل الفنانة بترينا راين كلايدي، ومن غير المعروف إذا كان الملياردير الأمريكي قد اشترى اللوحة الأصلية أو أن اللوحة تقليد.
يذكر بأن الملياردير الأمريكي اتهم بإغواء وإشراك عشرات القاصرات بالدعارة، وفقا للمدعي العام وتحديدا من عام 2002 ولغاية 2005.
ووجهت له تهم الإتجار بالقصّر بغرض الإتجار الجنسي، وهي عقوبة ينص عليها القانون الأمريكي بالسجن لـ40 عاما.
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