الجيش السوري يستعيد بلدتين في ريف إدلب الجنوبي

استعاد الجيش السوري، الخميس، السيطرة على بلدتي حرش عابدين ومغر الحنطة في ريف إدلب الجنوبي. ونقلت "روسيا اليوم"، عن مصدر عسكري قوله إن الجيش السوري استعاد السيطرة على بلدتي حرش عابدين ومغر الحنطة الواقعتين شمال بلدة الهبيط الاستراتيجية في الريف الجنوبي لإدلب. يذكر أن الجيش السوري أطلق منذ أكثر من شهر عملية عسكرية واسعة النطاق لاستعادة ريفي حماة وإدلب.



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