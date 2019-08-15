عرض جديد من برشلونة.. 48 ساعة تحسم مصير نيمار

قالت تقارير صحفية إن الجلسة التي ستجمع بين مسؤولي ناديي برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي، الخميس، ستحسم مصير المهاجم البرازيلي نيمار دا سيلفا.

وأوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية في تقرير لها أنه بعد الاجتماع الأول بين البرازيلي ليوناردو مدير النادي الفرنسي مع وفد كتالوني في باريس، ضم بيب سيجورا مدير البارسا وإريك أبيدال مدير التعاقدات، فإن هناك اجتماعا آخر بين الطرفين على هامش اجتماعات رابطة الأندية الأوروبية المقرر لها الجمعة.

وبعد اللقاء المباشر بين البارسا وسان جيرمان، فإن إدارة ريال مدريد سيتوجب عليها القيام بدورها في تلك المفاوضات في التوقيت نفسه، خاصة أن مستقبل اللاعب البرازيلي قد يحسم خلال ساعات بحسب الصحيفة الإسبانية.



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وبالنسبة للاجتماع الأول، فلم يتغير شيء وواصلت إدارة البارسا تقديم عرض تبادلي يضم البرازيلي فيليبي كوتينيو ومبلغ 80 مليون يورو، لكن إدارة "بي إس جي" طلبت مبلغاً مالياً أكبر.

وسيلعب جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، خلال محادثاته مع نظيره في باريس على انتقادات جماهير النادي الفرنسي لنيمار، بسبب رغبته العودة إلى كامب نو، كعنصر ضغط لحسم الصفقة بشكل أسرع.

صحيفة "باريس يونايتد" الفرنسية، قالت إن مسؤولي برشلونة يحاولون إقناع الجانب الباريسي بقبول مبلغ 100 مليون يورو بالإضافة إلى لاعب أو لاعبين، لإغلاق صفقة نيمار.

ويتعلق الأمر بالثنائي، البرازيلي فيليبي كوتينيو والكرواتي إيفان راكيتيتش.

وعلى الجانب الآخر، فإن إدارة "بي إس جي" تفضل انتقال نيمار إلى ريال مدريد، وهو ما يقابله رغبة اللاعب نفسه في العودة إلى "كامب نو".