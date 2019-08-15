شاهد صور أولية لحشود مليونية النصر في عدن

احتشد عشرات الألاف من أبناء المحافظات الجنوبية صباح اليوم في ساحرة العروض بمديرية خور مكسر، للمشاركة في مليونية النصر .
ورفع المحتشدون اللافتات المعبرة عن تأييدها لخطوات المجلس الإنتقالي الجنوبي ضد معسكرات حزب الإصلاح ممثلة بألوية الحماية الرئاسية ودعمها لكل الخطوات التي يقوم بها المجلس نحو تحقيق هدف الشعب الجنوبي .
وتزامت هذه المليونية مع دعوات سعودية لعقد إجتماع في جدة يجمع المجلس الإنتقالي الجنوبي الذي بات مسيطراً بشكل كامل على العاصمة عدن وحكومة الشرعية لتنسيق الجهود وإستكمال تحرير المحافظات الشمالية من مسلحي الميليشيات الإنقلابية .
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