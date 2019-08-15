مصرع شخصين إثر سقوط طائرة تدريبية شرقي طهران

أفاد التلفزيون الإيراني بمقتل شخصين إثر سقوط طائرة تدريبية في محافظة سمنان شرقي طهران. ولفت إلى أن الطائرة سقطت قبل 200 متر فقط من مدرج مطار "إيفانكي" في مدينة غرمسار بمحافظة سمنان. ونشر التلفزيون الإيراني مجموعة من الصورة للطائرة التدريبية التي تحطمت شرقي طهران. هذا ولم يتم الكشف حتى الآن عن أسباب تحطم الطائرة.

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