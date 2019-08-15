قوات صينية تتجمع بالقرب من حدود هونغ كونغ

تجمعت قوات صينية تابعة للشرطة العسكرية على ما يبدو، اليوم الخميس، في ملعب رياضي في مدينة شينزن الواقعة حدود منطقة هونغ كونغ التي تتمتع بحكم ذاتي، كما ذكرت مصادر محلية.

وتشارك شاحنات وآليات مصفحة لنقل الجند في تدريبات تجري بينما تزداد المخاوف من إمكانية تدخل الصين لوضع حد لعشرة أسابيع من الاضطرابات في هونغ كونغ.