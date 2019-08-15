اعتقال 14 داعشياً بينهم 4 قياديين في العراق

أفاد مصدر أمني عراقي مساء الأربعاء باعتقال 14 عنصراً من داعش، بينهم عرب في البلدة القديمة بالموصل400/كيلومتر شمال بغداد.

وقال النقيب العميد محمد الجبوري، من قيادة عمليات نينوى، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.ا)، إن"شرطة نينوى اعتقلت 14 داعشياً تسللوا اليوم إلى البلدة القديمة، وبحوزتهم أسلحة خفيفة وكاتمة للصوت في منطقة الشهوان وسط الموصل، واقتادتهم إلى مقر قيادة شرطة نينوى للتحقيق معهم".

وأوضح الجبوري أن"من بين المعتقلين 3 قادة يحملون الجنسية المصرية وآخر سعودي الجنسية".

ومن جانبه، قال النقيب احمد العبيدي من شرطة نينوى لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ)إن "اثنين من عناصر الحشد العشائري السني قتلا الاربعاء بمسدسات كاتمة للصوت في قرية العذبة التابعة لناحية الشورة 60كيلومترا جنوب الموصل من قبل عصابات مسلحة وهما في واجبهما بنقطة تفتيش".

ومازالت مناطق عديدة من محافظة نينوى، خاصة القريبة من الحدود السورية غربي البلاد تشهد نشاطاً لخلايا تنظيم داعش، التي تنفذ عمليات اختطاف وقتل وتفجيرات على الرغم من القضاء على تنظيم داعش عسكرياً في معظم مناطق البلاد.