كشفت مصادر مطّلعة لصحيفة "الجمهورية"، أنّ "مجلس الوزراء سيعيّن في أول جلسة له الأعضاء الخمسة الجدد في المجلس الدستوري، ليكتمل المجلس الجديد استعدادًا للنظر في الطعون الجديدة فور تسلّمه مهماته رسميًّا، عقب قسم اليمين أمام رئيس الجمهورية".
وتزامناً مع التطورات المتّصلة بالطعون الجديدة، لفتت المصادر إلى أنّ "المجلس الدستوري سيجتمع في 19 أيلول للبحث في جدول أعمال خاص بالطعون السابقة، ولاسيما منها الطعن الّذي قدّمه نائب رئيس المجلس الشرعي العلوي، واستكمال البحث في تقارير المقرّرين بالطعن الّذي قدّمه يحيى مولود في نيابة النائبة ديما جمالي في الإنتخابات الفرعية الّتي أجريت في طرابلس قبل بضعة أشهر".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الجمهورية: الحكومة ستعين بأول جلسة لها الأعضاء الخمسة الجدد بالمجلس الدستوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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