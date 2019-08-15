بو عاصي: سر التنمية في التلاقي والعمل المشترك

دعا عضو كتلة "​الجمهورية القوية​" النائب ​بيار بو عاصي​ خلال مشاركته في احتفال عيد سيدة الانتقال شفيعة بلدة العربانية جميع أهالي البلدات الى "التعالي عن كل ما يفرق والاعتماد على كل ما يجمع"، لافتا الى ان "سر التنمية يكمن في التلاقي والعمل المشترك، وان الفرح بزرع الخير يكمن في المشاركة في قطف ثماره"، مشددا على أن "المشروع المشترك يجمع الناس من كل أطيافهم وانتماءاتهم ويوحدهم تحت راية النجاح التنموي الذي يحمل الخير للجميع والتطور للقرى والتقدم للوطن".

وذكر بأنه "مهما تعددت الآراء على جميع المستويات والمصالح الفردية، تبقى المصلحة العامة المشتركة التي تحققها التنمية المستدامة والمتوازنة لجميع المناطق حقا لكل المواطنين وأولوية ينبغي التنبه لها و​البناء​ عليها كمساحة مشتركة ونافذة مشرقة لوطن ​المنارة​ في والإبداع والفرح".