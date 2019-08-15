ركّز عضو "كتلة المستقبل" النائب سمير الجسر، على أنّ "الأولويّة اليوم هي لمقرّرات "سيدر" وتطبيقها، وتحديدًا بعد الإصلاحات الّتي لَحظتها موازنة 2019، والإصلاحات المُنتظر إجراؤها أيضًا في موازنة 2020".
وشدّد في تصريح صحافي، على أنّ "المنظمات الدولية الّتي راقبت دراسة الموازنة راضية عن الإصلاحات الّتي لحظتها، لذلك باتت مشاريع عدّة من "سيدر" جاهزة وفي انتظار المباشرة بتنفيذها".
كانت هذه تفاصيل خبر الجسر: الأولوية هي لتطبيق مقررات "سيدر" والمنظمات الدولية راضية عن الإصلاحات بالموازنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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