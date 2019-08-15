الدكاش أمِل أن يتعاون السياسيون على إنقاذ لبنان من الأزمات التي تعصف به

أعرب عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​شوقي الدكاش​، في تصريح صحافي، عن أمله أن "يُلهم عيد انتقال ​السيدة العذراء​ جميع المسؤولين في ​لبنان​، لكي يضعوا أيديهم بعضها ببعض، ويتعاونوا على إنقاذ لبنان من الأزمات الّتي تعصف به، رأفة به وبأهله".

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