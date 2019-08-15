غوايدو: مندوبو النروج سيحيون الحوار بين السلطة والمعارضة في فنزويلا

أعلن زعيم المعارضة في ​فنزويلا​ ​خوان غوايدو​، أنّ مندوبين عن ​الحكومة النروجية​ موجودون في الوقت الراهن في ​كراكاس​، لمحاولة إحياء الحوار بين حكم الرئيس الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​ والمعارضة.

وأوضح أنّه "لم يتحدّد موعد لاستئناف المحادثات"، مؤكّدًا أنّهم "مصرّون على آليّة المفاوضات".

وكان قد توقَّف هذا الحوار منذ علّق مادورو في السابع من آب الحالي، مشاركة الوفد الرسمي في المحادثات الّتي تعقد في بربادوس بوساطة نروجية.

يُذكر أنّ غوايدو كان قد أعلن نفسه في كانون الثاني الماضي رئيسًا بالوكالة لفنزويلا، واعترفت به حوالى خمسين دولة بما فيها ​الولايات المتحدة الأميركية​.