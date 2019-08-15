دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي أمريكا تمنع نقل هذه الأجهزة لشركة آبل على متن الطائرات

منعت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، نقل بعض الأجهزة المحمولة التابعة لشركة آبل على متن الطائرات سواء كانت في حقائب اليد أو الأمتعة.

هواوي تكشف عن هارموني أو . إس.. تعرفوا على بديل أندرويد وIOS alqiyady 1 هواوي تكشف عن هارموني أو . إس.. تعرفوا على بديل أندرويد وIOS

شاهد أيضاً: هواوي تكشف عن هارموني أو . إس.. تعرفوا على بديل أندرويد وIOS

وحددت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية هذه الأجهزة بالإشارة إلى أجهزة ماك بوك برو ـ التي تم إصدارها عام 2017 ـ، حسبما أوردت أوردت التقارير الصحفية العالمية التي تناولت الخبر.

وسبق وأن أعلنت شركة آبل أن بعض أجهزة "ماك بوك برو" التي تبلغ طولها 38 سم قد ترتفع درجة حرارتها ما يمكن أن يؤدي إلى نشوب حريق.

آبل تضع مليون دولار مكافأة لمن يتمكن من تنفيذ هذا التحدي alqiyady 1 آبل تضع مليون دولار مكافأة لمن يتمكن من تنفيذ هذا التحدي

شاهد أيضاً: آبل تضع مليون دولار مكافأة لمن يتمكن من تنفيذ هذا التحدي

Advertisements

يُذكر أن وزارة النقل الأمريكية قد حظرت عام 2016 نقل هواتف "سامسونغ غالاكسي نوت 7" الذكية على متن الطائرات؛ بسبب خطر انفجار البطارية والاحتراق التلقائي.المزيد:

صور عفوية لكن مضحكة أخذت للمشاهير في الوقت الغير مناسب!

قائمة ب10 نجوم مشاهير أنقذوا حياة الآخرين..أبطال الواقع أيضاً!

بالصور: تعرف على أفضل 8 صالات رياضة يمتلكها المشاهير

بالصور: أغلى 9 هدايا زواج قدّمت للمشاهير

تم نشر هذا المقال على موقع القيادي