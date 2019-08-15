منع بعض الأجهزة على متن الطائرات.. أزمة جديدة لـ"أبل"

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press طائرة

بعد أن قالت شركة "أبل" إن بطاريتها قد تسبب خطر اندلاع حريق، أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية الثلاثاء الماضي، بمنع منتجاتها على متن الطائرات.

وجاء في بيان إدارة الطيران الفيدرالية الذي نقلته صحف أمريكية، أن بعض طراز الكمبيوتر المحمول "ماك بوك برو" لن يسمح به في الرحلات الجوية.

وذكر البيان، أن "الإدارة على علم باستدعاء بطاريات بعض موديلات كمبيوتر ماك بوك برو، وأنها أبلغت شركات الطيران الأمريكية بالأمر"، وفقا لشبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وطلبت إدارة الطيران شركات الخطوط الجوية باتباع إجراءات السلامة، التي صدرت عام 2016 بخصوص المنتجات الإلكترونية، التي استدعتها شركاتها بسبب مشاكل البطاريات.

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ويعني ذلك أن أجهزة الكمبيوتر المدرجة في قائمة المنع لن يسمح بها سواء في الحقائب اليدوية أو تلك المشحونة في بطن الطائرة.

وسبق وحذرت وكالة السلامة الجوية التابعة للاتحاد الأوروبي مماثلا قبل أيام بالنسبة للطائرات التي تعمل داخل القارة، بما في ذلك إجبار الركاب على إغلاق أي أجهزة إلكترونية تعمل ببطاريات ليثيوم تم استدعاؤها.

وتضم أجهزة "أبل" المعنية بالمنع، أجهزة "ماك بوك برو" بقياس 15 بوصة، التي بيعت بين عامي 2015 و2017، حيث كشفت الشركة في وقت سابق إن درجة حرارتها قد ترتفع بشكل ملحوظ مما يعزز خطر الاحتراق.

ويذكر أن كانت معظم شركات الطيران حول العالم قد منعت اصطحاب أي هواتف من طراز "سامسونج جالاكسي نوت 7" عام 2016، للأسباب ذاتها.