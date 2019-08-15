"قيود سوفيتية" على العلماء الروس بسبب جواسيس أجانب

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty ندد باحثون روس بتلك الإجراءات "العبثية وغير الواقعية"

وتوصي وزارة التعليم والبحث في مرسوم خصوصاً بتعزيز القيود على اللقاءات التي يشارك بها أجانب، وبالحد من زياراتهم إلى مبان المعاهد الروسية، ومن استخدامهم للأجهزة الإلكترونية.

وتطلب الوزارة كذلك حيازة تصريح مسبق من الإدارة لكل لقاء خارج ساعات العمل مع أي زميل من بلد آخر، وكتابة تقرير حول هذا اللقاء.

وندد باحثون روس بتلك الإجراءات "العبثية وغير الواقعية" التي "ستزيد من عزلة" روسيا، وتضر بعملهم.

وأعربوا عن خشيتهم من العودة إلى الحقبة السوفياتية، حينما كان يمنع العلماء من التواصل مع زملائهم الأجانب إلا بمرافقة طرف ثالث.

واعتبر مساعد مدير أكاديمية العلوم الروسية أليكسي خوخلوف، الأربعاء، أن تلك التوصيات تناقض هدف السلطات جذب المزيد من الطلاب الأجانب إلى روسيا، وتسهيل توظيفهم فيها.

وأكد المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف على ضرورة الحفاظ "على اليقظة" لأن "أجهزة الاستخبارات الأجنبية في حالة استنفار".

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وأضاف للصحافيين "التجسس العلمي والصناعي أمر فعلي، يتم على مدار 24 ساعة في اليوم وسبعة أيام في الأسبوع، ويستهدف علماءنا، خصوصاً الشباب"، مع إقراره أن بعض التوصيات المنصوص عليها في المرسوم قد تبدو "مفرطة".

وزارة التعليم والبحث من جانبها قالت إن المرسوم "يعكس ممارسة عالمية" إزاء سلوك العلماء الأجانب.

وتخشى الأوساط العلمية الروسية منذ سنوات من النفوذ المتصاعد لأجهزة الأمن القوية في عملهم. ودين العديد من الباحثين بـ"الخيانة العظمى" و"التجسس" في قضايا مثيرة للجدل.

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