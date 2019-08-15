نائب مؤيد لترامب: "الاغتصاب" أنقذ البشرية

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وجاء كلام كينغ، المحافظ المتعصب والمؤيد بشدة للرئيس دونالد ترامب، وهو يدافع عن موقفه المعارض للإجهاض في شتى الحالات، بما في ذلك الاغتصاب وسفاح القربى، خلال كلمة له في "نادي وستسايد المحافظ" في ولاية أيوا.
وقال كينغ في تسجيل فيديو لكلمته تم نشره "ماذا لو راجعنا كل أشجار العائلات واستبعدنا هؤلاء الأشخاص الذين كانوا نتاج الاغتصاب أو سفاح القربى؟ هل سيبقى هناك أي بشر في العالم في حال فعلنا ذلك؟".
وأورد "بالنظر إلى كل الحروب وكل عمليات الاغتصاب والنهب التي وقعت (...) أعرف أنه لا يمكنني أن أؤكد أني لست نتاجا لشيء كهذا".
وتابع: "أود أن أفكر بأن حياة كل واحد منا ثمينة كأي حياة أخرى".
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وكينغ شخصية استقطاب في الكونغرس، وله تاريخ في الإدلاء بتصريحات عنصرية، وتصريحاته الأخيرة قوبلت برفض الجمهوريين والديمقراطيين على السواء.
وقال النائب الجمهوري عن أيوا، راندي فينسترا، إن كينغ يقدم خدمة للديمقراطيين لمواصلة سيطرتهم على مجلس النواب.
وكتب على تويتر "يحتاج ترامب إلى مدافعين في الكونغرس، وليس إلى أمور تشتت الانتباه".
وانتقد ما لا يقل عن 10 مرشحين ديمقراطيين للرئاسة تصريحات كينغ.
وقال جوليان كاسترو وزير الإسكان في عهد أوباما واللاتيني الوحيد في السباق الرئاسي "لقد حان الوقت لإسقاط هذا المتعصب".
وتصريحات كينغ المثيرة جعلت منه منبوذا في واشنطن، حيث جرده زملاؤه الجمهوريون من مهامه في لجان الكونغرس.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.