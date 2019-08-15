عاجل.. المشتبه به في حادث فيلادلفيا يستسلم للشرطة

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

سلّم المشتبه به في حادث إطلاق النار ومواجهة الشرطة، التي استمرت لمدة ساعات في فيلادلفيا، نفسه للسلطات الأمريكية بعد منتصف ليل الخميس مباشرة، وخرج من مقر الإقامة رافعا يديه في الهواء وسط أضواء سيارات الشرطة، وتحيط به سحابة من الغاز المسيل للدموع. © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

وامتد إطلاق النار المثير في فيلادلفيا لساعات حيث تم إطلاق النار على ستة ضباط، وتم إطلاق سراح ضابطين وثلاثة رهائن، ولم يصب أحد بأذى، وتم التعرف على المشتبه به من قبل مصادر في الشرطة الأمريكية ولم تكشف عن هويته، وفقا لـ"Foxnews". © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

وكان قد وقع حادث إطلاق النار في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا الأمريكية، حيث أصيب ما لا يقل عن 6 من ضباط شرطة في الحادث، الذي وقع في حي نيت تاون، بعد ظهر الأربعاء (بالتوقيت المحلي)، وبدأ منذ 4 ساعات تقريبا، وتم نقل 3 ضباط إلى مستشفى جامعة تيمبل.

وتم نقل ثلاثة ضباط آخرين إلى مستشفى آينشتاين، وأصيب واحد منهم على الأقل في ذراعه، وجميع الضباط الستة في حالة مستقرة ويعالجون من إصابات لا تهدد حياتهم.