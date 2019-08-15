شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "الصحفيين العرب" يعلن عقد مؤتمر لدعم الصحافة الورقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مؤيد اللامى، رئيس اتحاد الصحفيين العرب، أنه سيتم عقد مؤتمر قريبا للعمل على دعم الصحافة الورقية وذلك بالتنسيق مع جامعة الدول العربية، مضيفا أن الصحافة الورقية لن تموت لأنها لذة الإعلام للمواطن والقارئ.

وأضاف مؤيد اللامى فى تصريحات له، أن هناك عدد من المشاريع سيتم طرحها خلال المؤتمر من بينها الدعم الحكومى والضخ الاستثمارى والشركات البينية، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على تعزيز التواصل مع المنظمات والاتحاد بما يسهم فى بناء جيل أكثر قدرة على مواكبة التطورات فى العالم، وترسيخ القيم الإنسانية التى تسهم فى بناء المجتمع.