شكرا لقرائتكم خبر عن "اتصالات النواب": زيارة برلمانية للقرية التكنولوجية ببرج العرب الأيام القادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن تنظيم زيارة برلمانية إلى القرية التكنولوجية الجديدة بمدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية، خلال الايام القادمة، وذلك استكمالا للزيارات البرلمانية التى استهلتها اللجنة خلال دور الإنعقاد الرابع إلى المدن التكنولوجية.

وقال بدوى فى تصريحات خاصة، إن اللجنة ستبدأ زيارتها بلقاء وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، للإطلاع على آخر التطورات فى قطاع الاتصالات ومتابعة تنفيذ مبادرة التحول الرقمى التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى إطار فعاليات اليوم الثانى للمؤتمر الوطنى للشباب، والمقام فى العاصمة الإدارية، يعقبها التوجه إلى المدنية التكنولوجية ببرج العرب.

وأضاف رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن اللجنة تستهدف أيضا خلال زيارتها إلى المدينة التكنولوجية ببرج العرب الوقوف على الخطى التى تم اتخاذها لجذب المستثمرين الجدد للمناطق التكنولوجيا، لاسيما فى إطار مساعى وزارة الاتصالات مؤخراً، بالتعاون مع وزارة الاستثمار تفعيل الحوافز الاستثمارية التى أتاحتها قانون الاستثمار الجديد.

وكانت اللجنة قد استهلت أولى زيارتها البرلمانية خلال دور الانعقاد الرابع، بزيارة القرية الذكية فى مدينة 6 أكتوبر، وألتقت خلالها وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشهدت الزيارة الزيارة تفقد موقع شركات الاتصالات الثلاثة والشركة المصرية للاتصالات.