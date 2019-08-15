البعنة: وفاة مهدي بدران بعد أسابيع من تعرضه لحادث دراجة كهربائية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توفي الشاب مهدي فريد قاسم بدران (31 عاما) من قرية البعنة، فجر اليوم الخميس، والذي تعرض لحادث دراجة كهربائية قبل عدة أسابيع في منطقة تل أبيب.

وكان الشاب قد أحيل للعلاج في مستشفى "تل هشومير" في تل أبيب حيث مكث في غيبوبة طيلة فترة علاجه.

هذا، وسادت حالة من الحزن في البعنة إثر انتشار النبأ المفجع، حيث عُرف الشاب بحسن أخلاقه، والذي كان يعمل هناك، وسيتم تشييع جثمانه اليوم في مقبرة القرية.