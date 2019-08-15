القدس - بواسطة محمد عز العرب - توفي الشاب مهدي فريد قاسم بدران (31 عاما) من قرية البعنة، فجر اليوم الخميس، والذي تعرض لحادث دراجة كهربائية قبل عدة أسابيع في منطقة تل أبيب.
وكان الشاب قد أحيل للعلاج في مستشفى "تل هشومير" في تل أبيب حيث مكث في غيبوبة طيلة فترة علاجه.
هذا، وسادت حالة من الحزن في البعنة إثر انتشار النبأ المفجع، حيث عُرف الشاب بحسن أخلاقه، والذي كان يعمل هناك، وسيتم تشييع جثمانه اليوم في مقبرة القرية.
كانت هذه تفاصيل خبر البعنة: وفاة مهدي بدران بعد أسابيع من تعرضه لحادث دراجة كهربائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.