اعتقالات بالضفة وإصابات بمواجهات مع الاحتلال في بيت كاحل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، حملة دهم وتفتيش في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة تخللها اعتقال عددا من الشبان، فيما سجلت إصابات بمواجهات مع الاحتلال في بلدة بيت كاحل قضاء الخليل.

وقال جيش الاحتلال في بيانه لوسائل الإعلام إن جنوده اعتقلوا 8 شبان من مناطق مختلفة بالضفة الغربية، جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة حيازة أسلحة ووسائل قتالية والمشاركة في أعمال مقاومة شعبية.

في محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال شابين من مخيم عايدة، وقال شهود عيان إن قوات عسكرية للاحتلال اعتقلت فارس خضر زرينة (22 عامًا)، بعد دهم منزل والده وتفتيشه.

وداهمت قوة للاحتلال أحد الإسكانات في منطقة بيت تعمر وقامت بتكسير أبواب شقة المواطن خالد أحمد الحمري.

أما في محافظة قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين محمد عبد الرحيم داود (24 عاما)، ومحمد عفيف التركي (23 عاما)، بعد مداهمة منزلي ذويهما وتفتيشهما في قلقيلية.

Advertisements

كما اعتقلت قوات الاحتلال بساعات الليل، المواطن حمد أسعد طبيب (48 عاما)، عند مدخل قرية عزبة الطيب بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح.

إلى ذلك، أصيب عشرات من المواطنين بجروح وحالات اختناق بمواجهات مع جيش الاحتلال الذي اقتحم بلدة بيت كاحل شمال الخليل.

وقال شهود عيان إن مواجهات اندلعت عقب عملية الاقتحام، حيث قام الشبان برشق جنود الاحتلال بالحجارة الذين ردوا بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع.

وقامت قوات الاحتلال بمداهمة منزل لعائلة عصافرة، تم اتهام اثنين من أفرادها بالضلوع في عملية الطعن التي أسفرت عن قتل جندي إسرائيلي قبل عدة أيام، حيث هددت سلطات الاحتلال بهدم منزل العائلة.