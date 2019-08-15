شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن تونس: قبول طلبات 26 مرشحاً بانتخابات الرئاسة المبكرة والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 9:42 صباحًا, 15 أغسطس 2019 م
قالت هيئة الانتخابات في تونس إنها وافقت على قبول 26 مرشحا لخوص انتخابات الرئاسة المبكرة المقررة في الشهر المقبل ورفضت ملفات 71 آخرين.
تأتي الانتخابات المبكرة التي ستجرى في 15 من سبتمبر عقب وفاة الباجي قائد السبسي، أول رئيس منتخب ديمقراطيا في تونس، الشهر الماضي عن 92 عاما.
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