شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن أول تعليق من نيوزيلندا على رسالة الكراهية التي أرسلها منفذ مذبحة المسجدين من داخل زنزانته ! والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 9:15 صباحًا, 15 أغسطس 2019 م المناطق_وكالات قدمت مديرة مصلحة السجون في نيوزيلندا، كريستين ستيفنسون، الأربعاء، اعتذارًا عن الخطأ المتمثل في السماح لمنفذ مذبحة كرايست تشيرش، بإرسال رسالة كراهية من زنزانته.

ونقلت صحيفة ”نيوزيلاند هيرالد“، عن ستيفنسون، قولها: ”أعتذر عن الخطأ بالسماح بإرسال الرسالة، أشعر بالحزن لتسبب نشر الرسالة بإزعاج الأشخاص المتضررين من الهجمات الإرهابية“.

من جانبها، قالت رئيسة الوزراء، جاسيندا أرديرن: ”أعتقد أن كل نيوزيلندي كان يتوقع ألا يتمكن هذا الشخص من نشر رسالة كراهية من وراء القضبان“.

وفي وقت سابق الأربعاء، كشفت وسائل إعلام محلية، أن منفذ المذبحة الأسترالي ”برينتون تارانت“ بعث برسالة من 6 صفحات إلى شخص يدعى ”آلان“ في روسيا. حسب “إرم نيوز”.

وفي رسالته التي نشرت على موقع ”4 تشان“، أشار تارانت، إلى أن ”الصراع الكبير قد اقترب“، داعيًا إلى التسلح.

من جهة أخرى، دعا المتحدث باسم الحزب الوطني المعارض، ديفيد بينيت، الحكومة، للإدلاء بتصرح حول طريقة إرسال الرسالة من السجن.

وفي السياق، قال قاض يوم الخميس، إن فريق الدفاع عن المتهم، طلبوا نقل المحاكمة من مدينة كرايستشيرش جنوب البلاد، حيث وقع الهجومان.

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