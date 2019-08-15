طهران: إلغاء التأشيرة في زيارة الأربعين لا يعني عدم تحديد عدد الزوار

ونقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية عن فضلي قوله إنه "في أيام الأربعين سيتم إلغاء تأشيرة الدخول إلى العراق، وبطبيعة الحال فإن ذلك لا يعني عدم وجود رقابة وعدم وجود حصة لعدد الزوار، ومن المؤكد سنحدد سقفا لذلك".وأشار فضلي، إلى أن "وزير الداخلية العراقي سيزور إيران يوم الأحد المقبل، وسنتحدث أكثر في اجتماع مشترك".

وأضاف: "سنبحث في الاجتماع المشترك مع وزير الداخلية العراقي إنشاء منافذ حدودية جديدة خلال زيارة الأربعين وظروف خاصة في أيام عاشوراء وتاسوعاء".

من جانبه، قال أمين لجنة إعداد البنية التحتية لمراسم الزيارة الأربعينية مجيد عبداللهي في تصريح لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، أنه "سيتم فتح معبر خسروي أمام زوار الأربعينية".