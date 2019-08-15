طهران: إلغاء التأشيرة في زيارة الأربعين لا يعني عدم تحديد عدد الزوار

أكد وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي، أن إلغاء التأشيرة في زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، لا يعني عدم وجود حصة لعدد الزوار، مشيراً إلى تحديد سقف لذلك.
وأشار فضلي، إلى أن "وزير الداخلية العراقي سيزور إيران يوم الأحد المقبل، وسنتحدث أكثر في اجتماع مشترك".
وأضاف: "سنبحث في الاجتماع المشترك مع وزير الداخلية العراقي إنشاء منافذ حدودية جديدة خلال زيارة الأربعين وظروف خاصة في أيام عاشوراء وتاسوعاء".
من جانبه، قال أمين لجنة إعداد البنية التحتية لمراسم الزيارة الأربعينية مجيد عبداللهي في تصريح لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، أنه "سيتم فتح معبر خسروي أمام زوار الأربعينية".
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